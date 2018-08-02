Кроме вопроса статуса Крыма, власть допустила также ряд других стратегических ошибок.

Такое мнение высказал народный депутат Украины нескольких созывов Юрий Костенко в эфире телеканала «Прямий», информирует news.enovosty.com.

«Первый президент Украины [Леонид] Кравчук согласился на то, что Крым должен иметь территориальную автономию, а не национально-территориальную. Тогда в Верховной Раде происходили дискуссии. Мы предлагали Кравчуку дать татарам национально-территориальную автономию крымской территории. И они защищали бы все лучше любого оружия. И не пришлось бы там размещать российскую часть Черноморского флота», — заверил Костенко.

Он также обратил внимание на то, что кроме вопроса статуса Крыма, власть допустила также ряд других стратегических ошибок.

«Ядерное разоружение нужно было проводить не с Россией и не передавать все ядерное оружие потенциальному агрессору, а с Соединенными Штатами. США были в этом заинтересованы. Такое партнерство по уничтожению ядерного оружия трансформировалось бы в стратегическое партнерстве Украины и США», — отметил Костенко.

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