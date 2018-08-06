Россия обладает множеством вариантов мер, которые она может предпринять в ответ на решение Киева заблокировать в порту Херсона на три года российский танкер "Механик Погодин", подпадающий под ранее введенные санкции.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает Информационное Сопротивление.

"Украинские власти явно играют с огнем, незаконно задерживая российское судно "Механик Погодин" в порту Херсона вот уже больше недели. У России есть сотни способов отреагировать на эти провокации, и наше терпение на последнем пределе", – заявил Клинцевич.

По его словам, создается впечатление, "что Киев не понимает, насколько разнятся здесь возможности России и Украины".

"Мы все же надеемся, что здравый смысл восторжествует и в ближайшие дни наше судно сможет свободно покинуть порт. Иначе ответ России будет предельно жестким", – резюмировал российский парламентарий.

Напомним: Правоохранители не имеют претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин", но само судно и имущество – под санкциями.