В РФ перешли к угрозам в ответ на решение Украины заблокировать танкер "Механик Погодин"
|10:13 20.08.2018
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|Крым
Россия обладает множеством вариантов мер, которые она может предпринять в ответ на решение Киева заблокировать в порту Херсона на три года российский танкер "Механик Погодин", подпадающий под ранее введенные санкции.
Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает Информационное Сопротивление.
"Украинские власти явно играют с огнем, незаконно задерживая российское судно "Механик Погодин" в порту Херсона вот уже больше недели. У России есть сотни способов отреагировать на эти провокации, и наше терпение на последнем пределе", – заявил Клинцевич.
По его словам, создается впечатление, "что Киев не понимает, насколько разнятся здесь возможности России и Украины".
"Мы все же надеемся, что здравый смысл восторжествует и в ближайшие дни наше судно сможет свободно покинуть порт. Иначе ответ России будет предельно жестким", – резюмировал российский парламентарий.
Напомним: Правоохранители не имеют претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин", но само судно и имущество – под санкциями.
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