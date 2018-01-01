Вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», такие как «Мистраль», Россия строить не будет
|09:46 20.08.2018
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|Россия
Россия не собирается строить для своего военно-морского флота вертолетоносцы.
Об этом глава Минпромторга Денис Манутров заявил в интервью агентству «Интерфакс», передает РБК.
«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», — сказал глава ведомства.
При этом, по его словам, корабли, способные нести вертолеты, должны присутствовать в военно-морского флоте страны. Так, авианесущие корабли должны быть оснащены также вертолетным крылом, а на десантных кораблях должны присутствовать вертолеты как средства высадки, подчеркнул Мантуров.
Речь о строительстве Россией собственных вертолетоносцев зашла после того, как Франция из-за аннексии Крыма разорвала контракт с Россией на поставку «Мистралей».
В мае прошлого года Минобороны объявило о том, что уже в 2022 году российская армия сможет получить и принять на вооружение первый отечественный вертолетоносец. По словам заместителя главы ведомства Юрия Борисова, строительство таких кораблей было заложено в госпрограмму вооружения.
Спустя полгода, в январе правительство приняло Государственную программу вооружения на 2018-2027 годы. Ее стоимость оценили в более 19 трлн руб. Согласно положениям госплана, для ВМФ должны быть построены два вертолетоносца, оснащенные новейшими морскими вертолетами Ка-52К «Катран».
А в конце июня заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил о том, что проектирование и строительство вертолетоносцев начнется в России после 2020 года.
Ранее : Первый российский вертолетоносец не успеют заложить в 2020 году.
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