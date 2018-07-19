В ближайшее время президент РФ Путин подпишет указ «О применении мер воздействия (противодействия) в целях обеспечения безопасности Российской Федерации в отношении Украины», предусматривающий введение санкций против ряда граждан и субъектов хозяйствования Украины.

В дополнение к указу подготовлено постановление правительства РФ со списком 23 физических и 44 юридических лиц Украины, к которым применят экономические санкции сроком на три года, сообщает телеграмм-канал Незыгарь, передает Информационное Сопротивление.

В черный список Москвы попали такие украинские бизнесмены как Фирташ, Левочкин, Бойко, Сидоров, Савенков, Митченко, Тютюнников, Домнич, Дундич, Ружицкий, Конюшенко, Иванов Георгий, Абдулов, Иськив, Лазакович, Баранов, Кузив, Тарас, Черняев, Скляров, Касьян, Юров, Рубчевский.

Санкции затронут такие компании как Днепразот, Нэдэкс-Украина, Экософт, Европолимер, ПроминвестПластик, Карат, Флексс, Карпатнефтехим, Тимал, Европэт, Сумыхимпром, Гликохим, Азот, Смолы, Арсенал групп, Запорожкокс, Интер, Запорожский титано-магниевый комбинат, Междуреченский ГОК и др.

Одним из поводов на введение санкций стало ограничение Украиной поставок удобрений из России, в результате чего «пострадали» «Фосагро», «Еврохим», «Уралхим» и прочие производители.

Ранее: Украина обратилась к ЕС и США с просьбой наложить санкции на российские морские порты, из-за действий РФ в Азовском море.