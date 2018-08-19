Действующий пророссийский президент Республики Молдова Игорь Додон по заданию из Москвы занимался обустройством фейкового государственного образования "Буджак", в состав которого должны были войти районы на юге Молдовы и часть Одесской области.

Происходило это практически одновременно с российским вооруженным вторжением в украинские Крым и Донбасс, рассказал кишиневский политический аналитик Оазу Нантой в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковським на телеканале Еспресо.TV.

"Додон в 2014 году открыто был задействован в так называемом референдуме в Гагаузской автономии, на основании которого должна была быть провозглашена Республика Буджак, с участием части территории Одесской области, населенной гагаузами и болгарами. То есть нынешний президент вел и продолжает вести себя как агент влияния Кремля, который бегает туда за указаниями. И это, увы, наша реальность", - заявил Нантой.

Сейчас же, по его данным, перед Додоном стоит новая задача: федерализировать Молдову, обеспечив "легитимное" вхождение в нее самопровозглашенного при участии российских оккупантов Приднестровья:

"...Когда (на очередных парламентских выборах, - ред.) эти пропутинские силы получат большинство, и Путин попытается создать прецедент для Украины - в случае с Донецком и Луганском".

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