В воинских частях Южного военного округа пройдут более 50 двусторонних ротных тактических учений.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает КрымPRESS.

Командующий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, побывал на занятиях в общевойсковых объединениях ЮВО и на учениях морокой пехоты Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

На учениях в аннексированном Крыму командующим ЮВО было предложено отказаться от классической тактики действий подразделений «в обороне» и «в наступлении», а взамен каждой из сторон выполнить задачу по захвату и удержанию «стратегически важной высоты», — отметили в ЮВО.

Это связанно, прежде всего, с тем, что командиры в таких ситуациях самостоятельно будут принимать решения используя всевозможные хитрости и уловки для устранения предполагаемого врага.

Опыт будет продолжен, обещают в ЮВО.

Ранее: Генеральный штаб Украины намерен увеличить присутствие Военно-морских Сил в Азовском море.