На учениях в аннексированном Крыму оккупанты будут учиться захватывать и удерживать «стратегически важные высоты»
|08:25 20.08.2018
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|Крым
В воинских частях Южного военного округа пройдут более 50 двусторонних ротных тактических учений.
Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает КрымPRESS.
Командующий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, побывал на занятиях в общевойсковых объединениях ЮВО и на учениях морокой пехоты Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.
На учениях в аннексированном Крыму командующим ЮВО было предложено отказаться от классической тактики действий подразделений «в обороне» и «в наступлении», а взамен каждой из сторон выполнить задачу по захвату и удержанию «стратегически важной высоты», — отметили в ЮВО.
Это связанно, прежде всего, с тем, что командиры в таких ситуациях самостоятельно будут принимать решения используя всевозможные хитрости и уловки для устранения предполагаемого врага.
Опыт будет продолжен, обещают в ЮВО.
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