Российские "эксперты" призывают усилить борьбу с "украинскими браконьерами" в Азовском море и на берегу
|07:58 20.08.2018
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|Крым
В росСМИ активно обсуждается информация о выброшенных на берег дельфинах и осетрах близ крымского поселка Щелкино.
Причины очевидны, отметил в интервью РИА Крым руководитель природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов, в Азовском море украинские браконьеры занимаются вандализмом, сообщает КрымPRESS.
Вероятнее всего, это последствие браконьерского вандализма, когда при приближении проверяющих незаконный улов выбросили в море. В Азовском море наблюдается разгул браконьерства с украинской стороны, в этой связи требуется усиление работы наших пограничников, — сказал Пукалов.
Как украинские "браконьеры" могли оказаться у берегов усиленно охраняемого крымского побережья эксперт не объяснил.
Как сообщалось, 16 августа, российские СМИ сообщили, что Крыму на пляже обнаружены мертвые дельфины и осетры.
В процессе осуществления пограничной деятельности и обследования побережья Азовского моря в районе от мыса Казантип до Щелкино сотрудниками Службы Пограничного управления в оккупированной Керчи выявлено более 60 особей осетровых пород и два дельфина с признаками разложения. Разброс биоресурсов по береговой полосе составил около одного километра, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По предварительной версии, причиной гибели морских обитателей стало использование браконьерами кукана (шнура с подвешенными к нему металлическими карабинами для прикрепления к ним пойманной рыбы) в качестве временного сокрытия незаконного улова, который пострадал из-за прошедшего шторма.
Эта версия может объяснить массовый выброс водных биоресурсов на берег, — уточняется в сообщении.
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