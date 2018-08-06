В росСМИ активно обсуждается информация о выброшенных на берег дельфинах и осетрах близ крымского поселка Щелкино.

Причины очевидны, отметил в интервью РИА Крым руководитель природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов, в Азовском море украинские браконьеры занимаются вандализмом, сообщает КрымPRESS.

Вероятнее всего, это последствие браконьерского вандализма, когда при приближении проверяющих незаконный улов выбросили в море. В Азовском море наблюдается разгул браконьерства с украинской стороны, в этой связи требуется усиление работы наших пограничников, — сказал Пукалов.

Как украинские "браконьеры" могли оказаться у берегов усиленно охраняемого крымского побережья эксперт не объяснил.

Как сообщалось, 16 августа, российские СМИ сообщили, что Крыму на пляже обнаружены мертвые дельфины и осетры.

В процессе осуществления пограничной деятельности и обследования побережья Азовского моря в районе от мыса Казантип до Щелкино сотрудниками Службы Пограничного управления в оккупированной Керчи выявлено более 60 особей осетровых пород и два дельфина с признаками разложения. Разброс биоресурсов по береговой полосе составил около одного километра, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной версии, причиной гибели морских обитателей стало использование браконьерами кукана (шнура с подвешенными к нему металлическими карабинами для прикрепления к ним пойманной рыбы) в качестве временного сокрытия незаконного улова, который пострадал из-за прошедшего шторма.

Эта версия может объяснить массовый выброс водных биоресурсов на берег, — уточняется в сообщении.