Во Франции обсудят пути деоккупации Крыма
|20:43 17.08.2018
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|Крым
В октябре текущего года во Франции пройдет конференция, в рамках которой ведущие французские политики и ученые обсудят возможные пути деоккупации Крыма.
Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает Укринформ, информирует ATR.
«Во второй половине октября этого года планируется проведение совместного с мозговым центром Europa Nova конференции, в рамках которой будут обсуждаться и вопросы незаконной аннексии Крыма и Севастополя, и их деоккупации. Ожидается, что в мероприятии примут участие ведущие французские политики, парламентарии, ученые, представители деловых кругов и медиа», — рассказал он.
Он также отметил, что вопросы деоккупации полуострова и ситуация с соблюдением прав человека в Крыму постоянно находятся в центре внимания посольства Украины во Франции, этому посвящается много мероприятий медийного и публичного характера.
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