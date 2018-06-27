Во Франции обсудят пути деоккупации Крыма

20:43 17.08.2018 0 комментариев Крым

В октябре текущего года во Франции пройдет конференция, в рамках которой ведущие французские политики и ученые обсудят возможные пути деоккупации Крыма.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает Укринформ, информирует ATR.

«Во второй половине октября этого года планируется проведение совместного с мозговым центром Europa Nova конференции, в рамках которой будут обсуждаться и вопросы незаконной аннексии Крыма и Севастополя, и их деоккупации. Ожидается, что в мероприятии примут участие ведущие французские политики, парламентарии, ученые, представители деловых кругов и медиа», — рассказал он.

Он также отметил, что вопросы деоккупации полуострова и ситуация с соблюдением прав человека в Крыму постоянно находятся в центре внимания посольства Украины во Франции, этому посвящается много мероприятий медийного и публичного характера.



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