Ryanair начал большую распродажу билетов со скидками на маршруты из Украины
|20:18 17.08.2018
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|Украина
Ryanair начал большую распродажу 1 млн авиабилетов, которая охватывает все направления лоукостера из Украины.
В рамках акции минимальная цена на перелеты при вылете из Украины начинается от 13 евро в одну сторону с учетом обязательных сборов. В цену входит непосредственно сам перелет и перевозка ручной клади, передает avianews.com, информирует ЦТС.
Продажа билетов по сниженным ценам будет вестись до конца 20 августа. Скидка действует на рейсы, которые будут выполняться в период с августа 2018 года по январь 2019-го включительно.
Ryanair намерен начать полеты в Украину в сентябре. Первоначально полеты будут выполняться в Киев, а в конце октября начнутся во Львов.
На данный момент заявленная маршрутная сеть Ryanair из Киева включает 12 городов, из Львова - пять городов. Большинство рейсов будут запущены в конце октября - начале ноября 2018 года
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