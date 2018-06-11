Ryanair начал большую распродажу 1 млн авиабилетов, которая охватывает все направления лоукостера из Украины.

В рамках акции минимальная цена на перелеты при вылете из Украины начинается от 13 евро в одну сторону с учетом обязательных сборов. В цену входит непосредственно сам перелет и перевозка ручной клади, передает avianews.com, информирует ЦТС.

Продажа билетов по сниженным ценам будет вестись до конца 20 августа. Скидка действует на рейсы, которые будут выполняться в период с августа 2018 года по январь 2019-го включительно.

Ryanair намерен начать полеты в Украину в сентябре. Первоначально полеты будут выполняться в Киев, а в конце октября начнутся во Львов.

На данный момент заявленная маршрутная сеть Ryanair из Киева включает 12 городов, из Львова - пять городов. Большинство рейсов будут запущены в конце октября - начале ноября 2018 года