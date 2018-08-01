В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%
|19:59 17.08.2018
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|Турция
Турецкий суд в пятницу, 17 августа, отклонил еще одну апелляцию об освобождении американского пастора Эндрю Брансона, арест которого вызвал серьезный кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном.
Об этом сообщает AFP, передает Европейская правда.
Суд в провинции Измир постановил, что Брансон останется под домашним арестом, отклонив уже третью подобную апелляцию.
Судья заявил, что все еще продолжается сбор доказательств по делу и есть риск того, что Брансон сбежит из страны в случае освобождения. Адвокат пастора заявил, что снова обжалует решение через 15 дней.
Агентство Reuters отмечает, что после сообщения о решении суда курс турецкой лиры снизился на 5% - сегодня днем 1 доллар стоил 6,1050 лиры.
Напомним, Вашингтон предупредил, что будет применять дополнительные санкции, если Анкара не освободит Брансона.
Президент США Дональд Трамп накануне назвал Брансона "заложником" Турции.
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Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США