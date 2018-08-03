Посольство США поддержало заявление ООН о неизбежной угрозе жизни Сенцова
|19:05 17.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Эксперты ООН заявляли, что жизнь Сенцова находится под неизбежной угрозой.
Жизнь украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого на территории Российской Федерации, находится под неизбежной угрозой.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает РБК-Украина.
Так, в американском посольстве выразили солидарность с экспертами ООН, которые недавно заявляли об угрозе жизни украинца и призвали РФ освободить его.
"Солидарны с экспертами ООН: "Жизнь Сенцова под неизбежной угрозой. Его голодовка началась после судебного процесса и приговора, которые не соответствуют стандартам международного права. Мы призываем российские власти срочно освободить его без всяких условий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, в ООН требуют освободить Сенцова немедленно и без условий. " Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно".
Ещё на эту тему:
Мы не можем иначе, и все будем делать, чтобы вернуть его домой, — мать Евгения Панова после свидания с ним в СИЗО
В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной
Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza
В ООН требуют освободить Сенцова немедленно и без условий. " Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно"
Песков подтвердил - Путин торгует жизнью Сенцова
Чем громче произносится имя Сенцова в мире, тем больше за него хочет выторговать Путин
Путин настаивает на личном обращении Сенцова о помиловании
"Крымского диверсанта" Штыбликова изолировали от других заключенных
Украина настаивает на требовании Сенцова - возвращении всех украинцев без исключения
У задержанного в аннексированном Крыму "диверсанта" Дудки начались проблемы с сердцем
Сенцов не видит для себя другого выхода, как продолжать голодовку