Эксперты ООН заявляли, что жизнь Сенцова находится под неизбежной угрозой.

Жизнь украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого на территории Российской Федерации, находится под неизбежной угрозой.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает РБК-Украина.

Так, в американском посольстве выразили солидарность с экспертами ООН, которые недавно заявляли об угрозе жизни украинца и призвали РФ освободить его.

"Солидарны с экспертами ООН: "Жизнь Сенцова под неизбежной угрозой. Его голодовка началась после судебного процесса и приговора, которые не соответствуют стандартам международного права. Мы призываем российские власти срочно освободить его без всяких условий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, в ООН требуют освободить Сенцова немедленно и без условий. " Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно".