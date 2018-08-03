Турчинов заявил что украинские ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья
|18:38 17.08.2018
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|Крым
Также, по словам Турчинова, ракеты способны обеспечить оборону и Азовского побережья.
Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского побережья. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе испытаний украинской крылатой ракеты в Одесской области, сообщает пресс-служба СНБО, передает РБК Украина.
По словам Турчинова, в ходе испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу. По его словам, украинские ракеты в ходе испытаний поразили морскую цель на расстоянии в 100 км.
"Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая вражеские плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования", - заявил он, отметив, что используя крылатые ракеты можно будет уничтожить инфраструктурные и военные объекты.
В качестве примера Турчинов привел стратегические мосты и паромные переправы, которые могут быть уничтожены в случае, если их будут использовать для агрессии против Украины.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Турчинова, ракеты конструкторского бюро (КБ) "Луч" по боевым возможностям лучше аналогичного оружия российского производства.
Кроме того, Турчинов заявлял, что военно-политическое руководство Российской Федерации (РФ) рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.
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