Украина просит США и ЕС отреагировать на попытку морской блокады со стороны РФ

18:11 17.08.2018 0 комментариев Крым

Украина просит отреагировать на ограничение свободы судов в Азовском и Черном морях.

Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суды в Черном и Азовском морях. Поэтому Украина обратилась к парнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях, об этом во время пресс-конфереции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы видим, что Россия начала новую атаку на Украину, путем искусственного ограничения судозаходов в Азовское море. Буквально позавчера были очередные учения в Черном море, когда были перекрыты проходы для обычных судов. Поэтому мы понимаем, что давление усиливается", - сообщил Омелян.

По его словам, Украина также обратилась к партнерам в ЕС и США с просьбой отреагировать на ограничение свободы судов в Азовском и Черном морях.

"Те грузопотоки, которые идут из портов Мариуполь и Бердянск - конечными клиентами являются страны ЕС и Северной Америки. То есть фактически, из-за того, что суда РФ без каких-либо оснований останавливают транспортные суда в акватории Азовского моря и Керченского пролива, судовласники вынуждены за простой (платить, - ред.) десятки тысяч долларов каждый раз при остановке. Соответственно, конечная стоимость продукции дорожает для потребителей. Убытки несут США и ЕС. Поэтому мы обратились к нашим партнерам по коалиции против РФ для того, чтобы они также приняли меры реагирования со своей стороны", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что действия РФ были негативно оценены на уровне государственного департамента США.

"Судя по тому, как ситуация обостряется в Азовском и Черном море,я думаю, что вопрос ( относительно предложений по ограничению сообщения с РФ, - ред.) будут рассмотрены в ближайшее время. Реакция со стороны Киева должна быть. Более того, ситуация в Азовском и Черном море уже оценена на уровне заявления государственного департамента США, где они однозначно утверждают, что действия РФ направлены на дестабилизацию украинской части азовского региона. Это искусственные ограничения в свободе судоходства", - добавил Омелян.

Напомним, что США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море.

Ранее Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.



Ещё на эту тему:

18:38 17.08.2018
Турчинов заявил что украинские ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья
14:09 17.08.2018
Россия использует оккупированный Крым как круглосуточный военный полигон
12:48 17.08.2018
Запуск “Калибров” в Черном море от ТРК “Звезда” - “а был ли пуск”?
08:56 17.08.2018
ЧФ России снял на видео ракетный залп "Калибром" по надводной цели в акватории полигона на Черном море / Видео
17:43 16.08.2018
Корабль Черноморского флота России оснащённый «Калибрами» присоединится к группировке в ВМФ Средиземном море
14:57 16.08.2018
Генеральный штаб Украины намерен увеличить присутствие Военно-морских Сил в Азовском море
14:05 16.08.2018
Россия закрывала для судоходства морской полигон, "Адмирал Григорович" учился стрелять "Калибром" по надводной цели
11:54 16.08.2018
Звідки взялася "сенсація" о "перекриття Чорного моря від Дуная до Криму" / Карта
21:45 15.08.2018
Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. РФ опровергло сообщение британских ВВС
20:55 15.08.2018
В Керченском проливе Россия проведет антитеррористические учения
20:29 15.08.2018
Кремль расширяет возможности Военно-космических сил в оккупированном Крыму / Фото
19:10 15.08.2018
Россия НЕ закрывала для судоходства район от аннексированного Крыма до Дуная / Карта Исправлено
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
13:42 17.08.2018
Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику
17:17 16.08.2018
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
14:31 16.08.2018
Экс-президента Армении Саргсяна допросят по делу о протестах 2008 года
13:17 15.08.2018
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьер-министру страны
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
Все новости страны
Грузия Грузия
16:23 17.08.2018
Из ЕС в Грузию стали перечислять больше денег, чем из России
21:12 16.08.2018
Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов
21:19 15.08.2018
Армия Грузии опробовала американские Javelin
14:36 15.08.2018
Минобороны Грузии начинает прием в резерв специалистов по кибербезопасности
Все новости страны
Молдова Молдова
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
13:39 16.08.2018
Молдова отреагировала на провокацию России: Как можно, угрожая соседу, надеяться, что он станет вашим другом?
09:43 16.08.2018
В Приднестровье российские военные провели несогласованные учения
Все новости страны
Россия Россия
13:15 17.08.2018
Санкции против российского госдолга могут привести к оттоку до 10% инвесторов
12:21 17.08.2018
Военные учения НАТО Trident Juncture станут, крупнейшими маневрами у границ России
08:29 17.08.2018
В России заявили о двух попытках незаконного проникновения на танкер «Механик Погодин»
20:46 16.08.2018
En+ изучает вопрос перевода холдинга в РФ, начнёт с энергетической "дочки"
Все новости страны
Румыния Румыния
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
Все новости страны
Турция Турция
19:59 17.08.2018
В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%
08:02 17.08.2018
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
19:27 16.08.2018
В Турции освободили из тюрьмы главу филиала Amnesty International и арестовали еще одного гражданина Германии
15:49 16.08.2018
Турция оспорит пошлины США в ВТО
Все новости страны
Украина Украина
20:59 17.08.2018
Мы не можем иначе, и все будем делать, чтобы вернуть его домой, — мать Евгения Панова после свидания с ним в СИЗО
20:43 17.08.2018
Во Франции обсудят пути деоккупации Крыма
20:18 17.08.2018
Ryanair начал большую распродажу билетов со скидками на маршруты из Украины
19:05 17.08.2018
Посольство США поддержало заявление ООН о неизбежной угрозе жизни Сенцова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс