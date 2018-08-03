Украина просит США и ЕС отреагировать на попытку морской блокады со стороны РФ
|18:11 17.08.2018
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|Крым
Украина просит отреагировать на ограничение свободы судов в Азовском и Черном морях.
Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суды в Черном и Азовском морях. Поэтому Украина обратилась к парнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях, об этом во время пресс-конфереции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы видим, что Россия начала новую атаку на Украину, путем искусственного ограничения судозаходов в Азовское море. Буквально позавчера были очередные учения в Черном море, когда были перекрыты проходы для обычных судов. Поэтому мы понимаем, что давление усиливается", - сообщил Омелян.
По его словам, Украина также обратилась к партнерам в ЕС и США с просьбой отреагировать на ограничение свободы судов в Азовском и Черном морях.
"Те грузопотоки, которые идут из портов Мариуполь и Бердянск - конечными клиентами являются страны ЕС и Северной Америки. То есть фактически, из-за того, что суда РФ без каких-либо оснований останавливают транспортные суда в акватории Азовского моря и Керченского пролива, судовласники вынуждены за простой (платить, - ред.) десятки тысяч долларов каждый раз при остановке. Соответственно, конечная стоимость продукции дорожает для потребителей. Убытки несут США и ЕС. Поэтому мы обратились к нашим партнерам по коалиции против РФ для того, чтобы они также приняли меры реагирования со своей стороны", - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что действия РФ были негативно оценены на уровне государственного департамента США.
"Судя по тому, как ситуация обостряется в Азовском и Черном море,я думаю, что вопрос ( относительно предложений по ограничению сообщения с РФ, - ред.) будут рассмотрены в ближайшее время. Реакция со стороны Киева должна быть. Более того, ситуация в Азовском и Черном море уже оценена на уровне заявления государственного департамента США, где они однозначно утверждают, что действия РФ направлены на дестабилизацию украинской части азовского региона. Это искусственные ограничения в свободе судоходства", - добавил Омелян.
Напомним, что США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море.
Ранее Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.
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