Представництво Президента України в АРК провело робочу нараду з метою узгодження заходів протидії спробам порушення санкцій
|17:44 17.08.2018
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|Крым
Постійним Представником Президента України в АРК було проведено робочу нараду з метою узгодження подальших дій щодо практичної реалізації обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб.
17 серпня 2018 р. Постійним Представником Президента України в АРК було проведено робочу нараду з метою узгодження подальших дій щодо практичної реалізації обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осібта зокрема блокування їх активів, які знаходяться на території України, протидії спробам зацікавлених осіб сприяти формуванню усталеної практики порушення та ігнорування санкцій, запроваджених рішеннями Ради національної безпеки та оборони України та відповідними Указами Президента України, про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Представництво Президента України в АРК.
У нараді взяли участь представники Головного управління СБУ в АРК, Головного управління СБУ в Херсонській області, Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України, Чорноморського регіонального управління Укртрансбезпеки, ДП «Адміністрація морських портів України» та інших відомств.
Було обговорено шляхи реалізації спільних рішень уповноважених центральних орагнів влади, схвалених з питань ефективного виконання та удосконалення механізму реалізації санкцій.
Особливу увагу було звернуто на ситуацію з судном під прапором РФ «Mekhanik Pogodin», яке знаходиться у власності російської компанії, що перебуває відповідно до Закону України «Про санкції» у санкційному списку, визначеному Указом Президента України № 126/2018 від 14 травня 2018 р.
Обговорювалися шляхи реагування в межах чинного законодавства на вчинений капітаном цього судна недопуск на борт уповноважених представників контролюючих органів влади у сферах екології та безпеки судноплавства, шляхи протидії можливим провокаціям в цій ситуації з боку структур, підконтрольних державі-агресору.
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