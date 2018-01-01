Памятник в виде стилизованной диспетчерской башни Донецкого аэропорта начали устанавливать в Одесской области / Фото
|17:17 17.08.2018
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|Одесса
В поселке Доброслав Одесской области ко Дню Независимости Украины установят памятник Защитникам Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила поселковый глава Доброслава Людмила Прокопечко, передает УНН.
Монтаж памятника начали 14 августа силами общины поселка и планируют представить на День Независимости Украины.
Памятник Защитникам Украины возводят в парке Славы, он представляет собой стилизованную диспетчерскую башню Донецкого аэропорта, которая стала символом героизма украинских воинов-киборгов.
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