В поселке Доброслав Одесской области ко Дню Независимости Украины установят памятник Защитникам Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила поселковый глава Доброслава Людмила Прокопечко, передает УНН.

Монтаж памятника начали 14 августа силами общины поселка и планируют представить на День Независимости Украины.

Памятник Защитникам Украины возводят в парке Славы, он представляет собой стилизованную диспетчерскую башню Донецкого аэропорта, которая стала символом героизма украинских воинов-киборгов.