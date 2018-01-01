В первой половине 2018 года сумма денежных переводов, поступивших в Грузию от работающих в Евросоюзе граждан на 41 миллион долларов превысила средства, поступившие из России.

Об этом сообщает издание Forbes Georgia, передает Грузия Online.



В январе-июне 2018 года грузинские эмигранты отправили на родину из Евросоюза 255 миллионов долларов, а из России — 214 миллионов долларов.

Издание назвало эти данные «историческим результатом», отметив, что до сих пор поступающие из России переводы всегда превышали те, что поступали из Евросоюза.



В последние четыре месяца, по сравнению с прошлым годом, переводы из России ежемесячно сокращаются на 0.5 миллионов долларов.

А поступления из Евросоюза возрастают в среднем на 11 миллионов долларов, — отмечает Forbes Georgia.



Переводы из России в Грузию заметно уменьшились с 2015 года, когда российский рубль серьезно обесценился, а в российской экономике начались проблемы из-за введенных западом санкций.

В 2015 году уменьшились поступления и из Евросоюза из-за обесценивания евро по сравнению с долларом, однако уже с 2016 года тенденция роста вернулась.



Больше всего денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2018 года поступило из следующих стран:

Италия — 89 миллионов долларов,



Греция — 81 миллион долларов,



Германия – 20 миллионов долларов



Испания — 19 миллионов долларов.

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