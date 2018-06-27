«За сказанное придется отвечать», «слово не воробей», предречение «проблем» и «Бог ей судья»: такими выражениями представители российской власти и деятелей искусства встретили высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле об аннексированном Крыме.

Известная артистка 10 августа дала в Одессе концерт, накануне которого сообщила местному изданию «Думская», что не собирается ехать на полуостров с гастролями, пишет издание StopFake.

«Нет. Нам запрещено (посещать аннексированный Крым – прим.ред). Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», – подчеркнула Вайкуле.

Латвийская певица также сообщила, что не питает ностальгии к СССР и радуется, что Советский Союз распался.

Интервью Лаймы Вайкуле мгновенно разлетелось по российским средствам массовой информации и заняло топовое место в повестке дня пропагандистов. Медиа одно за другим выдавали материалы, в которых громили латвийскую артистку за ее нежелание ехать в Крым: в ход пошли оскорбления, пренебрежение и даже угрозы.

Одним из первых на официальном уровне прокомментировал слова Вайкуле первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. В интервью Regnum российский чиновник заявил, что артистка «ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе». Клинцевич, вероятно, имел в виду угрозы жизни, которые поступили в 2014 проукраински настроенному грузинскому певцу и киноактеру от боевиков группировки «ДНР».

«Действительно, никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе. Но слово – не воробей. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли в Россию», – заявил Клинцевич.

Отказ Вайкуле от выступления в Крыму возмутил и певца Олега Газманова. На пресс-конференции в Симферополе Газманов заявил, что на латвийскую артистку оказывается давление и благословил ее.

Более агрессивно отреагировал дрессировщик Эдгар Запашный. В своем Инстаграме он обвинил Вайкуле в предательстве СССР и «российского Крыма».

Чиновники оккупированного Крыма и вовсе пригрозили внести Вайкуле в список «крымоненавистников» – так называемое «крымское досье», в которое местные российские власти вносят всех несогласных с аннексией.

Подконтрольный Кремлю глава общественной палаты полуострова Григорий Иоффе заявил, что «качество души артиста не измеряется в серебряниках».

А глава комитета пророссийского крымского "парламента" по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что своими заявлениями Вайкуле лишила себя возможности «увидеть красоты Крыма и его инфраструктурные изменения».

Российские пропагандистские СМИ даже посвятили многочисленные эфиры словам Лаймы Вайкуле, но в ходе интервью артистка вновь подтвердила, что действительно ни при каких обстоятельствах не поедет с гастролями в Крым.

Телеканалу Россия 1 певица сообщила, что поедет на полуостров только после снятия санкций, а Первому каналу пояснила, что «если загорается красный свет на светофоре, то мы все, люди, стоим и понимаем, что есть слово «можно» и «нельзя», – сказала Вайкуле.

В Государственной Думе России Лайму Вайкуле и вовсе назвали «жертвой антироссийской пропаганды».

По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму Дмитрия Свищева, «подобные высказывания о Крыме вряд ли позволил бы себе человек с объективным взглядом на ситуацию».

Также слова о Крыме Лаймы Вайкуле негативно восприняли писатель Захар Прилепин, актер Станислав Садальский, продюсер Иосиф Пригожин и другие россияне, оказавшиеся под различными санкциями за поддержку аннексии Россией Крыма.

Пользователи социальных сетей шутят: критиковать латвийку Вайкуле за ее «европейский выбор» начали именно те исполнители, которые после введения антироссийских ограничений сами оказались невъездными в страны ЕС и Украину.