В оккупированном Крыму объявили о прибытие с деловым визитом "делегации" из Норвегии.

Об этом сообщил глава комитета "госсовета" по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передают События Крыма.

"Норвежская делегация приехала в Крым с деловым визитом. Мы проведем с ними рабочую встречу, на которой, в том числе, будет представитель нашего МИД. Обговорим приезд крупной делегации из Норвегии в октябре этого года, примерную программу и их ожидания от октябрьского визита", – рассказал Гемпель.

Возглавляет делегацию глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хенрик Вебер.

По словам Гемпеля, норвежцы сформулировали четкие вопросы по развитию бизнеса в Крыму. "Это, скорее всего, будут небольшие пилотные проекты. И если они будут реализованы успешно, то за ними пойдут куда более серьезные инвестиции", – подчеркнул парламентарий.

О самом организаторе поездки Хенрике Бергере информации немного, пишет издание StopFake, в статье под названием "НТВ и «Комсомолка» придумали норвежских дипломатов и нобелевского лауреата, называющих Крым российским." за октябрь 2017 года.

Он житель небольшого городка Слетта в коммуне Радёй недалеко от Бергена, владелец фирмы, занимающейся строительством и ремонтом бетонных конструкций.

Как пишет норвежская газета Verdens Gang (VG), вместе со своей женой Метте Русенлунд он создал объединение «Народная дипломатия. Норвегия».

Занимается это объединение в основном поездками в оккупированный Крым; РИА Новости указывает, что Вебер ( на октябрь 2017г.) посещает полуостров уже в шестой раз.

В интервью Вебер отзывался о Владимире Путине как о «спасителе российского народа».

Настоящие норвежские дипломаты поездку «народных дипломатов» не одобряют.

Замдиректора МИД Кристина Энстад заявила корреспондентам Verdens Gang: «Точка зрения норвежских властей состоит в том, что норвежцы не должны совершать такие поездки в Крым и Севастополь. Такие поездки могут способствовать тому, что противоправная российская аннексия может показаться законной. Мы резко осуждаем это. Норвегия ответила на нарушение международного права Россией присоединением к ограничительным мерам ЕС. Эти ограничительные меры устанавливают четкие границы экономической деятельности, связанной с Крымом и Севастополем. Нарушение этих правил может повлечь за собой наказание».

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