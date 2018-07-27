В оккупированном Крыму проверяют на "нацизм" крымскотатарскую поэтессу
|15:02 17.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Следственный отдел по Железнодорожному району оккупированного Симферополя проводит доследственную проверку в отношении крымскотатарской поэтессы Алие Кенжалиевой по статье 354.1 Уголовного кодекса России (реабилитация нацизма) за якобы антивоенные стихи, опубликованные в газете "Къырым" 9 мая 2018 года.
О том, что ведется доследственная проверка, Кенжалиевой сообщил следователь уголовного розыска управления МВД России по оккупированному Крыму 27 июня, передают События Крыма.
"Он сказал, что мне нужно объясниться по поводу моих стихов. Когда я пришла к следователю, он начал спрашивать, чем мне не нравится День победы, почему так негативно отношусь к праздникам, почему в той или иной строчке написала именно так, что хотела этим сказать. Сначала следователь пытался меня провоцировать, говорил, что я к чему-то в стихах призываю, не уважаю героев и памятные даты. Я объяснила, что для меня День победы – не праздник, а трагедия, и что это – лирическое произведение, в котором каждый может увидеть то, что хочет. Также я добавила, что уважаю погибших и не хочу, чтобы их смерть была поводом для праздника", – рассказала поэтесса.
26 июля Кенжалиева направила письменное заявление руководителю следственного отдела по Железнодорожному району Симферополя с просьбой предоставить информацию о ходе доследственной проверки.
По состоянию на 17 августа ответа поэтесса не получила.
Напомним ранее: США обвинили Россию в преследованиях крымских татар.
Ещё на эту тему:
Дело “ялтинской шестерки”: прокуроры закончили предъявлять сфабрикованные "доказательства"
Мемедеминов призвал СМИ уделять внимание вопросам нарушения прав человека в Крыму и преследованиям крымских татар
Двух крымских татарок вызвали в "Следком Крыма"
В оккупированном Крыму продолжаются допросы крымских татар
Крымского татарина госпитализировали после акта самосожжения в знак протеста против произвола властей
«Дела» крымских татар по статье об экстремизме — инструмент для борьбы с инакомыслием
Один из участников «поляны протеста» «Стрелковая» в Симферополе совершил попытку самосожжения / Видео
Канал «Россия 24» пытался снять сюжет о политзаключенном Зейтуллаеве: Руслан рассказал. Репортаж не вышел
В Крыму оккупанты назначили 250 часов общественных работ матери украинского активиста