Следственный отдел по Железнодорожному району оккупированного Симферополя проводит доследственную проверку в отношении крымскотатарской поэтессы Алие Кенжалиевой по статье 354.1 Уголовного кодекса России (реабилитация нацизма) за якобы антивоенные стихи, опубликованные в газете "Къырым" 9 мая 2018 года.

О том, что ведется доследственная проверка, Кенжалиевой сообщил следователь уголовного розыска управления МВД России по оккупированному Крыму 27 июня, передают События Крыма.

"Он сказал, что мне нужно объясниться по поводу моих стихов. Когда я пришла к следователю, он начал спрашивать, чем мне не нравится День победы, почему так негативно отношусь к праздникам, почему в той или иной строчке написала именно так, что хотела этим сказать. Сначала следователь пытался меня провоцировать, говорил, что я к чему-то в стихах призываю, не уважаю героев и памятные даты. Я объяснила, что для меня День победы – не праздник, а трагедия, и что это – лирическое произведение, в котором каждый может увидеть то, что хочет. Также я добавила, что уважаю погибших и не хочу, чтобы их смерть была поводом для праздника", – рассказала поэтесса.

26 июля Кенжалиева направила письменное заявление руководителю следственного отдела по Железнодорожному району Симферополя с просьбой предоставить информацию о ходе доследственной проверки.

По состоянию на 17 августа ответа поэтесса не получила.

Напомним ранее: США обвинили Россию в преследованиях крымских татар.