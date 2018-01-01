Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов

14:36 17.08.2018 0 комментариев Греция

Берлин и Афины достигли соглашения, которое позволит Германии возвращать просителей убежища в Грецию.

Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Германии, сообщает DPA, передает Европейская правда.

Соглашение между двумя странами касается искателей убежища, за которых Греция несет ответственность в соответствии с правилами Европейского Союза, а именно тех, кто высадился на греческом побережье, прежде чем попасть в Германию, и попросил там убежища.

Соглашение было согласовано в принципе, но формально еще не подписано. Пресс-секретарь немецкого МВД отметила, что остается финализировать один документ.

По ее словам, Германия также ведет переговоры о подобном соглашении с итальянским правительством.

Ранее в этом месяце Германия и Испания уже договорились о возвращении мигрантов. Соглашение распространяется на мигрантов, которые зарегистрировались как беженцы в Испании.

Их следует вернуть туда в течение 48 часов после прибытия в Германию. Соглашение вступило в силу 11 августа.

По правилам Европейского Союза мигранты, прибывающие в Европу из-за пределов ЕС, должны зарегистрироваться в стране, которая является первой страной въезда. Там же должны обработать их заявление на получение убежища.



Ещё на эту тему:

10:58 21.06.2018
Германия заработала на финансовой помощи Греции почти 3 млрд евро
23:50 28.08.2017
Посол Германии в Греции рекомендует не связывать облегчение задолженности с выборами в его стране
13:31 12.07.2017
Германия заработала на кризисе в Греции 1,3 млрд евро
21:52 11.04.2017
Меркель и Лагард обсуждают греческий долг в Берлине
14:20 23.02.2017
Опрос: 52% немцев хотят Grexit
13:55 13.12.2016
Меркель в пятницу проведет в Берлине переговоры с премьером Греции
19:23 13.09.2016
ФРГ вновь отвергла требования о выплате военных репараций Греции
09:57 29.10.2015
Министр иностранных дел Германии прибудет в Афины сегодня
12:15 07.04.2015
Греция потребует от Германии 280 млрд евро военных репараций
16:17 24.03.2015
Премьер Греции хочет разрушить стереотипы о ленивых греках
16:32 23.03.2015
МИД ФРГ: вопрос выплаты репараций Греции закрыт
12:35 18.03.2015
В СМИ появилось видео с неприличным жестом министра финансов Греции в адрес Германии / Видео
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
13:42 17.08.2018
Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику
17:17 16.08.2018
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
14:31 16.08.2018
Экс-президента Армении Саргсяна допросят по делу о протестах 2008 года
13:17 15.08.2018
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьер-министру страны
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
Все новости страны
Грузия Грузия
16:23 17.08.2018
Из ЕС в Грузию стали перечислять больше денег, чем из России
21:12 16.08.2018
Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов
21:19 15.08.2018
Армия Грузии опробовала американские Javelin
14:36 15.08.2018
Минобороны Грузии начинает прием в резерв специалистов по кибербезопасности
Все новости страны
Молдова Молдова
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
13:39 16.08.2018
Молдова отреагировала на провокацию России: Как можно, угрожая соседу, надеяться, что он станет вашим другом?
09:43 16.08.2018
В Приднестровье российские военные провели несогласованные учения
Все новости страны
Россия Россия
13:15 17.08.2018
Санкции против российского госдолга могут привести к оттоку до 10% инвесторов
12:21 17.08.2018
Военные учения НАТО Trident Juncture станут, крупнейшими маневрами у границ России
08:29 17.08.2018
В России заявили о двух попытках незаконного проникновения на танкер «Механик Погодин»
20:46 16.08.2018
En+ изучает вопрос перевода холдинга в РФ, начнёт с энергетической "дочки"
Все новости страны
Румыния Румыния
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
Все новости страны
Турция Турция
08:02 17.08.2018
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
19:27 16.08.2018
В Турции освободили из тюрьмы главу филиала Amnesty International и арестовали еще одного гражданина Германии
15:49 16.08.2018
Турция оспорит пошлины США в ВТО
10:09 16.08.2018
Вице-президент США Пенс призвал Турцию выпустить пастора Бронсона и не "испытывать терпение Трампа"
Все новости страны
Украина Украина
17:17 17.08.2018
Памятник в виде стилизованной диспетчерской башни Донецкого аэропорта начали устанавливать в Одесской области / Фото
16:50 17.08.2018
В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной
15:56 17.08.2018
«В Крым не поеду»: как Лайма Вайкуле стала врагом №1 в России
15:29 17.08.2018
В оккупированном Крыму рассказали о визите "делегации" из Норвегии
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс