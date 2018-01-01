Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
|14:36 17.08.2018
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|Греция
Берлин и Афины достигли соглашения, которое позволит Германии возвращать просителей убежища в Грецию.
Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Германии, сообщает DPA, передает Европейская правда.
Соглашение между двумя странами касается искателей убежища, за которых Греция несет ответственность в соответствии с правилами Европейского Союза, а именно тех, кто высадился на греческом побережье, прежде чем попасть в Германию, и попросил там убежища.
Соглашение было согласовано в принципе, но формально еще не подписано. Пресс-секретарь немецкого МВД отметила, что остается финализировать один документ.
По ее словам, Германия также ведет переговоры о подобном соглашении с итальянским правительством.
Ранее в этом месяце Германия и Испания уже договорились о возвращении мигрантов. Соглашение распространяется на мигрантов, которые зарегистрировались как беженцы в Испании.
Их следует вернуть туда в течение 48 часов после прибытия в Германию. Соглашение вступило в силу 11 августа.
По правилам Европейского Союза мигранты, прибывающие в Европу из-за пределов ЕС, должны зарегистрироваться в стране, которая является первой страной въезда. Там же должны обработать их заявление на получение убежища.
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