Берлин и Афины достигли соглашения, которое позволит Германии возвращать просителей убежища в Грецию.

Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел Германии, сообщает DPA, передает Европейская правда.

Соглашение между двумя странами касается искателей убежища, за которых Греция несет ответственность в соответствии с правилами Европейского Союза, а именно тех, кто высадился на греческом побережье, прежде чем попасть в Германию, и попросил там убежища.

Соглашение было согласовано в принципе, но формально еще не подписано. Пресс-секретарь немецкого МВД отметила, что остается финализировать один документ.

По ее словам, Германия также ведет переговоры о подобном соглашении с итальянским правительством.

Ранее в этом месяце Германия и Испания уже договорились о возвращении мигрантов. Соглашение распространяется на мигрантов, которые зарегистрировались как беженцы в Испании.

Их следует вернуть туда в течение 48 часов после прибытия в Германию. Соглашение вступило в силу 11 августа.

По правилам Европейского Союза мигранты, прибывающие в Европу из-за пределов ЕС, должны зарегистрироваться в стране, которая является первой страной въезда. Там же должны обработать их заявление на получение убежища.