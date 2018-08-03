Россия использует оккупированный Крым как круглосуточный военный полигон

14:09 17.08.2018 0 комментариев Крым

ЧФ РФ проводит учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе.  

Так, большой десантный корабль ЧФ РФ «Николай Фильченков» уничтожил огневые расчеты условного противника на полигоне Опук. В ходе учения боевые расчёты наблюдательных постов корабля обнаружили артиллерийскую батарею условного противника, размещённую на береговых позициях (полигон Опук), а боевые расчёты артиллерийских установок, уничтожили выявленные огневые точки.

В Севастополе морская пехота оккупанта провела тренировку по вождению и управлению бронетранспортёрами БТР-82А на плаву. Механики-водители отрабатывали навыки вождения боевых машин на плаву, форсирования водных преград различной глубины, маневрирования на воде в условиях ограниченного прохода, переменного вождения техники как по суше, так и по воде.

Тренировка проводилась как в светлое, так и темное время суток. В учении было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники морской пехоты ЧФ РФ.

Полигон Ангарский (Симферопольский район, п. Перевальное) стал ареной для двустороннего ротного тактического учения с мотострелковыми подразделениями отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.

В ходе учения оккупанты провели имитацию боя за плацдарм, где условным противником выступило одно из мотострелковых подразделений бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ, а также выполнили стрельбы из вооружения боевых машин и стрелкового оружия.

В учения вовлечены около 500 военнослужащих, задействовано до 100 единиц военной и специальной техники мотострелковых рот.

Отметим, что до оккупации Крыма, в п. Перевальное (Симферопольский район, АР Крым) размещалась одна из крупных украинских воинских частей Крыма - А2320 (36-я отдельная бригада береговой охраны ВМС ВС Украины), которая 02 марта 2014г. была блокирована вооруженными российскими военными из числа береговых войск ЧФ РФ вместе с сепаратистами-самообороновцами.

Генштаб Украины все действия российских военных в Крыму, все так называемые военные учения, с 2014 года называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Напомним: Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.



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