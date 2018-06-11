Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику

13:42 17.08.2018 0 комментариев Армения

Экс-президент Армении Роберт Кочарян объявил, что возвращается в политику.

"Можете считать, что я вернулся. Основная причина моего возвращения - геополитическая ситуация, посмотрите на карту, где Армения и какими странами она окружена", - сказал Р.Кочарян в интервью армянскому телеканалу "Еркир Медиа", передает Интерфакс-Украина.

По его мнению, правительство Армении "не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности".

"Я понимаю это, я через это проходил и именно поэтому считаю необходимым вернуться в политику",- отметил Р.Кочарян.

Экс-президент не уточнил, собирается ли он создавать новую политическую силу.

13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов Р.Кочаряна об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

Бывший президент был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году.

В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Напомним: В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна.



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