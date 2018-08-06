Санкции США, которые планируют ввести в отношении российского госдолга, могут привести к оттоку 8-10% инвесторов из российских суверенных долговых бумаг.

Такие выводы приводятся в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства, пишет ТАСС в пятницу, 17 августа, передает Корреспондент.net.

"Введение санкций за покупку российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства. Предполагая, что географическое распределение возможных держателей примерно соответствует распределению текущих держателей, мы оцениваем потенциал падения объемов спроса в 8-10% относительно уровня начала 2018 года", - отмечается в обзоре.

При этом эксперты АКРА отмечают, что в базовом сценарии прогноза предполагается, что долговые санкции США повлияют на поведение инвесторов в американской юрисдикции, и в существенно меньшей степени - в других.

В тоже время по мнению АКРА, реальное снижение внешнего спроса на российские гособлигации можно было наблюдать уже после предыдущего раунда санкций в апреле 2018 года.

"К началу июля объем облигаций на руках нерезидентов снизился на 5,4%. Основное снижение пришлось на рублевые ОФЗ", - отмечают эксперты агентства.

Напомним: В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания.