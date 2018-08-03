Запуск “Калибров” в Черном море от ТРК “Звезда” - “а был ли пуск”?
|12:48 17.08.2018
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Как сообщают российские СМИ вчера, 16 августа, фрегат Черноморского флота РФ “Адмирал Григорович” произвел первый пуск ракет “Калибр” в акватории Черного моря. Двумя ракетами была поражена мишень, находившаяся на расстоянии 80 км от фрегата.
Что же, Россия продолжает демонстрировать возможности своего флота в черноморском регионе, не только проводя учения по блокаде судоходства, но и запуская крылатые ракеты, способные достигнуть берегов всех стран, омываемых Черным морем.
Однако есть в этой истории одна странность, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, на странице сайта Информационное Сопротивление.
Дело в том, что первоисточником сообщавшем о пуске данных крылатых ракет был российский пропагандистский канала “Звезда”, который и показал видео запуска "Калибра".
Но, вот ведь незадача, это видео один в один идентично репортажу МО РФ посвящённому пускам “Калибров” с фрегата “Адмирал Эссен” в Средиземном море. Тогда российский корабль наносил удар по местам дисклокации террористов ИГИЛ в ходе наступления в районе Пальмиры.
Что интересно, фейковое видео “Звезды”, которое расхватали ведущие российские СМИ, вызвало возмущения и в среде российских ура-патриотов, которые, на удивление, на этот раз не проглотили предложенную им информационную полову.
Вот и возникает в данном контексте, вопрос, или в ходе пусков “Калибров” в Черном море у камеры оператора разрядилась батарея, и пришлось подставлять другое видео, или “а был ли пуск”?
Ранее: ЧФ России снял на видео ракетный залп "Калибром" по надводной цели в акватории полигона на Черном море.
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