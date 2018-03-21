Суд приговорил "доверенное лицо Путина" в оккупированном Крыму к 3 годам условно

11:54 17.08.2018 0 комментариев Крым

Деснянский районный суд Киева приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно Елену Одновол, которая являлась доверенным лицом Владимира Путина как кандидата в Президенты России на "выборах" в оккупированном РФ Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает Цензор.Нет.

Приговор был вынесен 16 августа.

"Деснянским районным судом города Киева  был вынесен обвинительный приговор, которым утверждено соглашение о признании виновности, заключенное прокурором с обвиняемой, которая была основательницей и руководительницей крымского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" и участницей сбора подписей в поддержку Путина В.В. в качестве кандидата на пост Президента РФ в 2018 году. Согласно приговору обвиняемая признана виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины последняя освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года. Условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание", - говорится в сообщении.

 



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