Оккупанты причиной запрета купаться в море назвали «пятно с необычными для черноморской воды веществами»
|11:27 17.08.2018
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|Ялта
От «Интуриста» до Ливадии – в Ялте запретили купаться в море.
За две недели до начала бархатного сезона в крымской курортной жемчужине случилась крупная неприятность - в Ялте запретили купаться в море.
Постановление об этом подписал главный санитарный врач оккупированного города Виталий Задорожний, передают Новости Крыма.
В документе, который вступил в силу 15-го августа, названы опасные прибрежные зоны.
Речь идет о территории, начиная от пляжа гостиницы «Интурист» до пляжей Ливадии (включительно).
Причиной таких жестких мер названо «пятно с необычными для черноморской воды веществ».
Иными словами – фекалий. В тексте также говорится, что накануне в городе была повреждена труба выпускного коллектора.
Специалисты проводят необходимые исследования морской воды.
Как только ситуация нормализуется, карантин на купание будет снят.
Впрочем, большинство отдыхающих его игнорирует и сейчас – на свой страх и риск.
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