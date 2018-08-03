От «Интуриста» до Ливадии – в Ялте запретили купаться в море.

За две недели до начала бархатного сезона в крымской курортной жемчужине случилась крупная неприятность - в Ялте запретили купаться в море.

Постановление об этом подписал главный санитарный врач оккупированного города Виталий Задорожний, передают Новости Крыма.

В документе, который вступил в силу 15-го августа, названы опасные прибрежные зоны.

Речь идет о территории, начиная от пляжа гостиницы «Интурист» до пляжей Ливадии (включительно).

Причиной таких жестких мер названо «пятно с необычными для черноморской воды веществ».

Иными словами – фекалий. В тексте также говорится, что накануне в городе была повреждена труба выпускного коллектора.

Специалисты проводят необходимые исследования морской воды.

Как только ситуация нормализуется, карантин на купание будет снят.

Впрочем, большинство отдыхающих его игнорирует и сейчас – на свой страх и риск.