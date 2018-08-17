Министерство инфраструктуры Украины разработало комплекс мер в ответ на действия России в Азовском море
|11:00 17.08.2018
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|Крым
Министерство инфраструктуры Украины разработало комплекс мер в ответ на действия России в Азовском море, включающий в том числе масштабное ограничение транспортного сообщения с РФ.
Об этом в эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Апостроф.
"Те контрмеры, которые мы предложим в ближайшее время, и я надеюсь, Кабмин их поддержит, Министерство инфраструкутры уже наработало. У нас есть несколько весомых ударов в ответ… Мы считаем, что в условиях войны о каком-либо сотрудничестве с РФ речи быть не может… Действия Украины должны быть жесткими и адекватными", - сказал Омелян.
Он уточнил, что ограничения транспортного сообщения, которые были анонсированы ранее, является частью комплекса мер, разработанного министерством в ответ на действия России в Азовском море.
"Таким образом мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в РФ от возможности быть похищенным, или попасть в лапы ФСБ или иных правоохранительных органов РФ. Мы видим, что такие случаи учащаются. Во-вторых, и это ключевое: если мы воюем, то нечего туда ездить", - отметил министр.
Ранее Владимир Омелян заявлял, что Министерство инфраструктуры намерено прекратить железнодорожное сообщение с Россией в качестве ответа на блокирование украинские судов в Азовском море.
Помимо этого, Постоянное представительство президента Украины в АР Крым предложило кроме железнодорожного запретить и автобусное сообщение с оккупантами.
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