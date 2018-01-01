Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
|10:33 17.08.2018
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|Молдова
Молдавская диаспора в Брюсселе, Лондоне, Берлине и Милане объявила о проведении акций протеста 26 августа.
Об этом сообщает NewsMaker с ссылкой на страницу организаторов мероприятия в Facebook, передает allmoldova.
Как пишет NewsMaker мероприятие в Брюсселе состоится на Rond-point Robert Schuman и начнется в 13:00.
«Дорогие соотечественники, с 90-х мы разъехались в разные концы света. Многие из нас уже никогда не вернутся. Мы разные, у нас разные политические взгляды, но все мы хотим видеть Молдову правовым государством, в котором политики занимаются проблемами страны, а не собственным благополучием. Из солидарности с гражданами Молдовы, которые выйдут протестовать 26 августа, призываем вас отдать дань уважения нашему общему дому — Республике Молдова и присоединиться к нам в Брюсселе», — говорится в сообщении организаторов.
Главной целью своей акции представители молдавской диаспоры в Брюсселе называют привлечение внимания общественности столицы Евросоюза к протестам в Молдове.
Подобные мероприятия, кроме Брюсселя, пройдут в Берлине, Лондоне, и Милане.
«Лондон присоединяется к акции протеста на площади Великого национального собрания. Мы протестуем против коррупции, воровства и беззакония в Молдове. Мы хотим страну, где соблюдают права и свободы человека», — говорится на странице лондонского ивента.
Напомним, что оппозиция собирается провести 26 августа масштабную антиправительственную акцию протеста — Народное гражданское собрание, на которое ждут, в том числе, граждан Молдовы из-за рубежа.
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