Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах

10:33 17.08.2018 0 комментариев Молдова

Молдавская диаспора в Брюсселе, Лондоне, Берлине и Милане объявила о проведении акций протеста 26 августа.

Об этом сообщает NewsMaker с ссылкой на страницу организаторов мероприятия в Facebook, передает allmoldova.

Как пишет NewsMaker мероприятие в Брюсселе состоится на Rond-point Robert Schuman и начнется в 13:00.

«Дорогие соотечественники, с 90-х мы разъехались в разные концы света. Многие из нас уже никогда не вернутся. Мы разные, у нас разные политические взгляды, но все мы хотим видеть Молдову правовым государством, в котором политики занимаются проблемами страны, а не собственным благополучием. Из солидарности с гражданами Молдовы, которые выйдут протестовать 26 августа, призываем вас отдать дань уважения нашему общему дому — Республике Молдова и присоединиться к нам в Брюсселе», — говорится в сообщении организаторов.

Главной целью своей акции представители молдавской диаспоры в Брюсселе называют привлечение внимания общественности столицы Евросоюза к протестам в Молдове.

Подобные мероприятия, кроме Брюсселя, пройдут в Берлине, Лондоне, и Милане.

«Лондон присоединяется к акции протеста на площади Великого национального собрания. Мы протестуем против коррупции, воровства и беззакония в Молдове. Мы хотим страну, где соблюдают права и свободы человека», — говорится на странице лондонского ивента.

Напомним, что оппозиция собирается провести 26 августа  масштабную антиправительственную акцию протеста — Народное гражданское собрание, на которое ждут, в том числе, граждан Молдовы из-за рубежа.

По теме: В парламенте Молдовы нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию.



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