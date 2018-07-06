Украина не будет блокировать транзит российских товаров
|10:06 17.08.2018
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|Украина
Украина не собирается блокировать транзит российских грузов по своей территории.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью Пятому каналу, передает facenews.
"Транзит с каждым годом падает. Россия делает это умышленно, чтобы в очередной раз обескровить Украину. Но это объективный процесс, мы на него повлиять не можем. Со своей стороны мы, безусловно, блокировать транзит не планируем, потому что есть наши обязательства в рамках ВТО", - заявил он.
Ранее министр анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией. Как он отметил, он подписал исторический документ, согласно которому, в Москву будут ходить только медведи. В то же время министр уточнил, что анонсированные им ограничения касаются не только железнодорожного пассажирского сообщения, о которых он ранее сообщал.
Напомним: Россия пригрозила Украине ответом на возможную отмену поездов.
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