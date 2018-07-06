Украина не собирается блокировать транзит российских грузов по своей территории.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью Пятому каналу, передает facenews.

"Транзит с каждым годом падает. Россия делает это умышленно, чтобы в очередной раз обескровить Украину. Но это объективный процесс, мы на него повлиять не можем. Со своей стороны мы, безусловно, блокировать транзит не планируем, потому что есть наши обязательства в рамках ВТО", - заявил он.

Ранее министр анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией. Как он отметил, он подписал исторический документ, согласно которому, в Москву будут ходить только медведи. В то же время министр уточнил, что анонсированные им ограничения касаются не только железнодорожного пассажирского сообщения, о которых он ранее сообщал.

Напомним: Россия пригрозила Украине ответом на возможную отмену поездов.