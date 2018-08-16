Российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые выполнил запуск крылатых ракет "Калибр-НК".

Пуск ракет состоялся в акватории полигона на Черном море. Ракетный залп на видео сняли ТК "Звезда", сообщает Русское оружие.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, корабль-мишень находился на расстоянии 74 километров от фрегата. Судя по данным объективного контроля, цель была уничтожена.

Напомним, что "Адмирал Григорович" - головной сторожевой корабль проекта 11356. Корабли данного проекта имеют небольшие размеры, хорошую мореходность и очень мощное вооружение.

Основной ударный комплекс - это восемь ракетных пусковых установок комплекса "Калибр-НК". ПВО корабля состоит из 36 ракет зенитно-ракетного комплекса "Штиль-1", двух установок зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик" или "Палаш".

Особо стоит сказать о 100-мм артиллерийской установке А-190. В своем калибре это самая скорострельная морская пушка в мире. Она производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы до 20 километров с высокой вероятностью поражения.

Фрегат также имеет очень мощную систему радиоэлектронной борьбы, которая защищает его от высокоточных ракет противника. Фрегат может нести на борту противолодочный вертолет Ка-27ПЛ или вертолет дальней радиолокационной разведки Ка-31.

Генштаб Украины все действия российских военных в оккупированном Крыму, все так называемые «учения», с 2014 года называет незаконными.

Напомним: Россия закрывала для судоходства морской полигон, "Адмирал Григорович" учился стрелять "Калибром" по надводной цели.