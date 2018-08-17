В России заявили о двух попытках незаконного проникновения на танкер «Механик Погодин»
|08:29 17.08.2018
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|Россия
Экипаж судна «Механик Погодин», находящегося в порту Херсона с 10 августа, заявил о двух попытках незаконного проникновения на танкер.
Об этом говорится в сообщении оператора судна ООО «В.Ф. Танкер», передает Новая Газета.
Согласно нему, шесть лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной погранслужбы, попытались проникнуть на судно, но их не пустили. Они намеревались осуществить проверку, по словам оператора, не предъявив документы и не объяснив ее цели.
После этого к судну прибыли 11 человек, представившихся экологами. Как утверждает оператор, они представили документ, на основании которого планировали провести проверку по соблюдению требований экологической безопасности в связи с якобы анонимным звонком на «горячую» линию. Группу на судно также не допустили.
Комментариев украинских властей по поводу сообщения о попытках проникновения на судно в настоящее время нет.
Ранее экипаж судна «Механик Погодин» заявлял о предстоящей проверке и высказывал опасения относительно захвата танкера. Информация о предполагаемой проверке поступила 15 августа.
«Механик Погодин» стоит в порту Херсона с 10 августа, его задержали береговые власти Украины. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил задержание тем, что судно принадлежит компании, находящейся в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, танкер покинет Херсон «очень нескоро».
11 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченной по правам человека при Верховной Раде Людмиле Денисовой с просьбой оказать помощь экипажу российского судна.
Напомним: Правоохранители не имеют претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин", но само судно и имущество – под санкциями.
Ранее: Россия отказалась помогать владельцам судов, которые вопреки санкциям зайдут в порты Украины.
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