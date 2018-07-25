Турция может столкнуться с усилением санкций США в том случае, если на свободу не будет отпущен американский пастор Эндрю Брансон.

Об этом, передает Bloomberg, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин во время совещания в Белом доме с участием Дональда Трампа, передает УНН.

“Мы разработали и другие меры на тот случай, если они не отпустят его в срочном порядке”, — сказал Мнучин на заседании президентского кабинета под председательством Дональда Трампа в четверг, 16 августа.

Протестантский пастор Эндрю Брансон, который проживал в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов” (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест из медицинских соображений. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции лучше не испытывать терпение президента Дональда Трампа в вопросе освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

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