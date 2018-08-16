Курсанты Института ВМС Одесской морской академии участвующие в катерном походе по Черному морю, приняли участие в военном параде в Констанце.

Об этом сообщает пресс-служба Института ВМС, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Парад проходил по набережной Констанцы в честь Дня ВМС Румынии.

Будущие офицеры украинских военно-морских сил промаршировали рядом со своими старшими товарищами из США, Великобритании, Италии и бойцами Румынских ВМС.

Напомним: Курсанты Одесского военно-морского института ушли в учебный поход: они посетят Румынию, Болгарию и Турцию.