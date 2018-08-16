Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
|07:35 17.08.2018
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|Румыния
Курсанты Института ВМС Одесской морской академии участвующие в катерном походе по Черному морю, приняли участие в военном параде в Констанце.
Об этом сообщает пресс-служба Института ВМС, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Парад проходил по набережной Констанцы в честь Дня ВМС Румынии.
Будущие офицеры украинских военно-морских сил промаршировали рядом со своими старшими товарищами из США, Великобритании, Италии и бойцами Румынских ВМС.
Напомним: Курсанты Одесского военно-морского института ушли в учебный поход: они посетят Румынию, Болгарию и Турцию.
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