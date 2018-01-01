Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ

21:38 16.08.2018 0 комментариев Молдова

Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с выполнением рейсов в РФ.

По данным Fly One, российские власти "ввели некоторые ограничения" в отношении авиакомпаний, который используют "мокрый" лизинг, то есть арендуют самолеты вместе с экипажем у других перевозчиков.

Речь идет о запрете на полеты в воздушном пространстве РФ, уточняет компания, сообщает allmoldova.

"По этой причине самолеты, работающие в РФ, будут перенаправляться в другие пункты назначения, что вызовет задержки на короткий период времени. Приносим свои извинения за созданные неудобства и обещаем приложить усилия, чтобы избежать этих задержек", - говорится в сообщении.

Источник агентства в отрасли пояснил, что межправсоглашения о полетах в РФ фактически исключают использование схемы "мокрого" лизинга.

Он предположил, что для Fly One, начавшей коммерческую деятельность в 2016 году, на первое время было сделано исключение.

По данным сайта Fly One, в ее парке сейчас всего три самолета: два Airbus A320 и один A319. Столько же и российских направлений: два рейса в неделю выполняются из Кишинева в Москву (во "Внуково" и "Домодедово"), по одному - в Санкт-Петербург и Воронеж.

 



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