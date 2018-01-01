Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
|21:38 16.08.2018
|0 комментариев
|Молдова
Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с выполнением рейсов в РФ.
По данным Fly One, российские власти "ввели некоторые ограничения" в отношении авиакомпаний, который используют "мокрый" лизинг, то есть арендуют самолеты вместе с экипажем у других перевозчиков.
Речь идет о запрете на полеты в воздушном пространстве РФ, уточняет компания, сообщает allmoldova.
"По этой причине самолеты, работающие в РФ, будут перенаправляться в другие пункты назначения, что вызовет задержки на короткий период времени. Приносим свои извинения за созданные неудобства и обещаем приложить усилия, чтобы избежать этих задержек", - говорится в сообщении.
Источник агентства в отрасли пояснил, что межправсоглашения о полетах в РФ фактически исключают использование схемы "мокрого" лизинга.
Он предположил, что для Fly One, начавшей коммерческую деятельность в 2016 году, на первое время было сделано исключение.
По данным сайта Fly One, в ее парке сейчас всего три самолета: два Airbus A320 и один A319. Столько же и российских направлений: два рейса в неделю выполняются из Кишинева в Москву (во "Внуково" и "Домодедово"), по одному - в Санкт-Петербург и Воронеж.
Ещё на эту тему:
Молдова выставила на продажу авиакомпанию Air Moldova
Авиакомпания Lufthansa запускает новый рейс из Кишинева во Франкфурт
Молдова и Украина либерализуют рынок авиаперевозок
Lufthansa решила открыть для себя Молдову
Украина и Молдова планируют либерализовать рынок авиаперевозок
Еще один рейс авиакомпании FlyOne задержался на несколько часов
В Молдове авиакомпании в рамках борьбы с терроризмом обязали представлять список пассажиров
Новый закон в Молдове обяжет авиаперевозчиков возмещать ущерб
В Молдове ожидают прихода еще одной авиакомпании low-cost
Обанкротилась еще одна госкомпания Молдовы - Sky Alliance