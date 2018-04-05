Заработал закон "О гражданстве", с учетом которого бывшие граждане Грузии могут обратиться в Агентство развития сервисов с требованием о восстановлении гражданства Грузии.



На весенней сессии парламент третьим слушанием утвердил поправки в связи с гражданством Грузии. Подготовку инициативы обусловили изменения в конституции Грузии, согласно которым стало допустимо двойное гражданство, сообщает Грузия Online.



Закон ввел новшество - временное право, с учетом которого бывший гражданин Грузии, потерявший гражданство Грузии из-за получения гражданства другой страны, имеет право до 31 декабря 2020 года обратиться в агентство с требованием о восстановлении гражданства Грузии.



Согласно закону, гражданство будет восстановлено лицу, соответствующему нескольким требованиям, в том числе: он должен владеть государственным языком Грузии в установленных рамках, а также не должен быть в розыске, или в отношении него не должны осуществляться процедуры экстрадиции или выдворения.



В то же время закон конкретизирует, что в случае присвоения лицу гражданства Грузии в порядке восстановления, гражданство Грузии будет присвоено и его несовершеннолетнему ребенку.

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