Совет директоров группы En+ принципиально одобрил перерегистрацию энергетической “дочки” En+ Holding в Россию с Кипра.

Менеджменту поручено проанализировать вопрос переезда головного холдинга, сообщила компания, вместе со своим основным бенефициаром Олегом Дерипаской оказавшаяся под жёсткими американскими санкциями, передает REUTERS.

При этом En+, попавшая под санкции Вашингтона менее чем через полгода после $1,5-миллиардного IPO на Лондонской фондовой бирже, сохраняет приверженность лондонскому листингу, говорится в релизе.

Решение о переводе в РФ кипрской структуры последовало за принятием российского закона о специальных административных районах (САР) here в Калининградской области и Приморье, создающего на островах Октябрьский и Русский условия, альтернативные зарубежным офшорным зонам в рамках комплекса антисанкционных мер.

En+, на 76,6 процента принадлежащая Дерипаске и его окружению, включает электроэнергетический сегмент, на долю которого приходится 8 процентов установленных в РФ генерирующих мощностей, и 48 процентов алюминиевого гиганта Русал, головная компания которого зарегистрирована на Джерси.

Компания, из акций и долговых обязательств которой инвесторы должны выйти до 23 октября, сообщала накануне, что продолжает взаимодействовать с Управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC), стремясь к исключению компании из SDN-списка, но не может гарантировать успех.

Напомним: Для помощи бизнесменам, попавшим под санкции Госдума утвердила в первом чтении создание офшоров в России.

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