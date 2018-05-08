15 августа беспилотный летательный аппарат и самолет спецназначения Boeing WC-135 ВВС США провели разведывательные миссии над Черным морем в районе оккупированного Крымского полуострова.

RQ-4 Global Hawk стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США 15 августа облетел побережье оккупированного Крымского полуострова.

Так же вчера, 15 августа, USAF WC-135C с бортовым номером 62-3582 провел миссию «Nuke Sniffer» над Черным морем, сообщает Флот - 2017.

WC-135C (бортовой номер 62-3582) является значительно измененным бывшим EC-135C Looking Glass. Изменения связаны с необходимостью обнаружения радиоактивных частиц.

Самолет оснащен внешними проточными устройствами для сбора твердых частиц на фильтровальной бумаге и компрессорами для целых проб воздуха в холдинговых сферах высокого давления.

Самолет выполняет миссию - сбор образцов из атмосферы в целях обнаружения и идентификации ядерных взрывов.

Отметим, что несколько дней назад, 11 августа PlaneRadar разместил информацию в микроблоге Twitter о полете над побережьем оккупированного Крыма, к югу от Севастополя патрульного противолодочного самолёта ВМС США Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168998.

Данный самолет неоднократно проводил разведывательные миссии над побережьем оккупированного Крыма.

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