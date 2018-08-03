В суд направлен обвинительный акт в отношении директора и сотрудника турфирмы, которые нелегально продавали авиабилеты российских перевозчиков в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передают НикВести.

— Следствием установлено, что агентство продавало авиабилеты для сообщения между Украиной и временно оккупированной Автономной Республики Крым, несмотря на запрет. Фирма выступила посредником между желающими пересечь границу и авиакомпанией, которая сотрудничает с аэропортом «Симферополь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже оттуда «пассажиры» направлялись в другую страну.

В прокуратуре сообщили, что такая "комбинация" турфирмы раскрылась в конце мая этого года.

Расследованием занимались сотрудники Службы безопасности и следователи Нацполиции.