В Одессе будут судить сотрудников турфирмы, продававших авиабилеты в оккупированный Крым
|19:53 16.08.2018
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|Крым
В суд направлен обвинительный акт в отношении директора и сотрудника турфирмы, которые нелегально продавали авиабилеты российских перевозчиков в оккупированный Крым.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передают НикВести.
— Следствием установлено, что агентство продавало авиабилеты для сообщения между Украиной и временно оккупированной Автономной Республики Крым, несмотря на запрет. Фирма выступила посредником между желающими пересечь границу и авиакомпанией, которая сотрудничает с аэропортом «Симферополь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже оттуда «пассажиры» направлялись в другую страну.
В прокуратуре сообщили, что такая "комбинация" турфирмы раскрылась в конце мая этого года.
Расследованием занимались сотрудники Службы безопасности и следователи Нацполиции.
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