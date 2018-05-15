В Турции освободили из тюрьмы главу филиала Amnesty International и арестовали еще одного гражданина Германии

19:27 16.08.2018 0 комментариев Турция

Турецкий суд освободил из тюрьмы руководителя местного филиала международной правозащитной организации Amnesty International Танера Килича, который провел за решеткой 14 месяцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации, передает Европейская правда.

Килич был арестован в июне 2017 года по обвинению в терроризме. Его обвиняли в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором неудачной попытки государственного переворота в 2016 году.

Amnesty заявляла, что обвинения против Килича были попыткой заставить замолчать критиков президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Правозащитники сообщили, что Килича только освободили из тюрьмы, но обвинения против него и 10 сотрудников офиса в Стамбуле не были сняты.

В тоже время турецкая полиция арестовала еще одного гражданина Германии.

В настоящее время в Турции по политическим мотивам находятся под стражей семь немецких граждан.

Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Полиция арестовала 46-летнего Ильхама А., когда он навещал свою мать в своем родном городе Сарибасак в курдском регионе на востоке Турции. Правоохранители также обыскали дом.

Судья в столице провинции Елазиг выдал ордер на арест Ильхама А., который имеет курдские корни, но живет в Гамбурге с 1992 года и работает там водителем такси.

Его турецкий адвокат Эркан Йылдырым сказал, что его клиента обвинили в "террористической пропаганде", потому что он критиковал правительство Турции в социальных сетях.

Йылдырым сказал, что задержанного доставили в тюрьму Елазига и он подаст жалобу на арест в четверг.

Арест произошел на фоне призыва министра иностранных дел Германии Хайко Мааса к Анкаре сделать больше для улучшения проблемных дипломатических связей как с Германией, так и с Соединенными Штатами.



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