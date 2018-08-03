Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza
|19:01 16.08.2018
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|Крым
Кремль отверг просьбу матери незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова отпустить ее сына на свободу. Украинец, который голодает уже 94 дня, якобы сам должен признать свою вину и попросить Владимира Путина его помиловать.
Приговоренный к 20 годам в лагере строгого режима из-за надуманных «террористических» обвинений, он «в передкритическом состоянии», как говорят российские тюремные врачи. В любой момент может наступить острый кризис.
Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет польский обозреватель Вацлав Радзивинович, напоминая о том, что российская правозащитница Зоя Светова навестила Сенцова в тюрьме, цитирует УНИАН.
Во время разговора местные врачи сказали ей, что не знают, как помочь изможденному украинскому политзаключенному, если с ослабленным голодовкой сердцем случится удар.
По их словам, даже попытка принудительно накормить Сенцова может привести к его смерти.
Тем временем, власти России остаются глухими к призывам отпустить украинского режиссера, которые звучат со всего мира.
Не тронуло Владимира Путина даже обращение Людмилы Сенцовой: «Не буду убеждать вас, что мой сын невиновен, хотя сама в это глубоко верю. Скажу лишь, что он никого не убил и отсидел уже четыре года. Его ждут дети. Младший сын страдает от аутизма. Им очень плохо без него».
Но мать украинца получила сухой и формальный ответ: «В соответствии с «Положением о порядке рассмотрения прошений о помиловании», процедура помилования начинается с личной просьбы заключенного о помиловании, который в письменной форме обращается к президенту Российской Федерации при посредничестве уголовного заведения, в котором отбывает свое наказание».
Для Людмилы Сенцовой это звучит как приговор для сына.
Сам Олег настаивает, что не совершил то, в чем его обвиняют. А поэтому ему нечего признавать и в чем каяться перед теми, кто его обижает. О помиловании он просить не будет и уверяет, что не прекратит голодать до тех пор, пока Россия не освободит всех граждан Украины, заключенных по политическим мотивам.
Польский обозреватель напоминает о деле Надежды Савченко, которую в России приговорили к 22 годам лагерей якобы за причастность в гибели журналистов кремлевского канала на Донбассе.
Она тоже не просила Путина о помиловании, это сделали за нее по приказу российских властей родственники погибших репортеров. Тогда Кремль рассчитывал, что этот жест поможет смягчить санкции, которые США ввели против России в ответ на военную агрессию против Украины.
О помиловании также не просил и Михаил Ходорковский, о чем напомнили адвокаты бывшего владельца нефтяной компании «Юкос». Путин выпустил его из лагеря 20 декабря 2013 года с оглядкой на политическую конъюнктуру.
Олимпиада в Сочи была на носу. Москве нужно было улучшить свой имидж перед глазами Запада, который годами требовал освобождения Ходорковского, считая его политическим узником.
Сегодня Кремль понимает, что США усилят санкции, а имидж России настолько плох, что один жест его никак не исправит.
напомним: Сенцов не видит для себя другого выхода, как продолжать голодовку.
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