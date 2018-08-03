Бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука объявили в розыск, его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, передает УНИАН.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым за совершение государственной измены объявлен в розыск бывший председатель Апелляционного суда АРК», - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением следственного судьи Голосеевского суда Киева предоставлено разрешение на задержание подозреваемого с целью его участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Карточка Валерия Чернобука также появилась в базе разыскиваемых на сайте МВД.



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