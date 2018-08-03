Оккупанты Крыма потратят 100 тысяч долларов, чтобы показать полуостров без мусора и разрушенных зданий
|18:09 16.08.2018
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|Крым
Так называемое, "минкурортов" оккупированного Крыма ищет команду, которая снимет видеоролик о туристической привлекательности региона, и готово заплатить ей 6,3 миллиона рублей.
Об этом сказано на официальном портале госзакупок РФ, передают Новости Крыма.
Профессиональная съемочно–актерская группа должна создать 30–секундный видеоклип для привлечения в оккупированный Крым больше отдыхающих, формирования позитивного имиджа региона и повышения спроса на туруслуги.
Для этого, согласно техзаданию, в кадре не должно быть, например, мусорных баков, разрушенных зданий и «лиц, ведущих асоциальный образ жизни». Не должно быть и мата, сцен курения или употребления наркотиков, экстремистской пропаганды. Еще одно обязательное условие: ролик нужно снять только в солнечные дни – дождя или снега, способных «повлиять на эмоциональное восприятие», на кадрах быть не должно.
Для съемок ролика, который будет на русском и английском языке, необходимо привлечь звезду российской эстрады и написать для этого музыку или перекупить права на известный хит.
«По цене судить не берусь, я с такими бюджетами, честно, не сталкивался. Думаю, все должно быть четко расписано, с учетом гонораров, времени работы специалистов, тем более если будут привлекать звезд эстрады. Но на самом деле, за 30 секунд мало что можно снять», – считает крымский специалист по рекламе Александр.
Напомним: Эксперт пояснил, почему мост не спасет туризм оккупированного Крыма от гибели.
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