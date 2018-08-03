Корабль Черноморского флота России оснащённый «Калибрами» присоединится к группировке в ВМФ Средиземном море
|17:43 16.08.2018
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|Крым
Малый ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Вышний Волочёк» пополнит группировку кораблей ВМФ в Средиземном море.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ России, передает Крым Информ.
«Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что уже сегодня, 16 августа, вечером корабль войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне. После этого он приступит к выполнению поставленных задач.
Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» принят в состав Черноморского флота 1 июня этого года. Он является многоцелевым кораблем модернизированной серии «Буян-М», созданным специально для ЧФ России.
Корабль оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе высокоточным ракетным оружием большой дальности, универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.
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