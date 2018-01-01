ЕБРР рассмотрит вопрос выделения EUR150 млн для строительства ВЭС в Херсонской области

16:51 16.08.2018 0 комментариев Херсон

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит вопрос организации кредита на сумму до EUR150 млн ООО "Сивашэнергопром" (Херсонская обл., "дочка" норвежской NBT) для строительства ветряной электростанции (ВЭС) установленной мощностью 250 МВт в Херсонской области.

При этом EUR75 млн может быть выделено из собственных средств ЕБРР, вторая половина – синдицирована из других источников, сообщается на сайте финучреждения, передает Интерфакс-Украина.

Общая стоимость возведения ВЭС оценивается в EUR369 млн

Как сообщалось, норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт) и намерена построить на сопредельных территориях ВЭС установленной мощностью 250-330 МВт.

В 2006 году Херсонская облгосадминистрация (ОГА) передала недостроенную Сивашскую ВЭС в концессию ООО "Сивашэнергопром" до 2055 года.

В 2011 году "Сивашэнергопром" заключил договор аренды земельных участков площадью 12 га, находящихся под концессионной ВЭС, и 1,3 тыс. га, предназначенных для строительства новых ветряных и солнечных генерирующих мощностей.

ТЭО достройки Сивашской ВЭС предполагает увеличение мощности существующей станции до 5 МВт (она оборудована устаревшими 16 ветрогенераторами марки USW56-100 номинальной мощностью 107,5 кВт каждый и двумя ветрогенератороми марки Т600-48 номинальной мощностью 600 кВт).

Кроме того, "Сивашэнергопром" планировал строительство на сопредельных участках современного ветропарка мощностью до 300 МВт и солнечной электростанции мощностью до 100 МВт.

В точке строительства Сивашской ВЭС имеется возможность выдачи в объединенную энергосистему Украины до 600 МВт мощности, т. к. непосредственно по землеотводу проходят линии электропередач 220 кВ, 330 кВ. Рядом также расположена подстанция завода "Крымский титан".

NBT на сегодня владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае.



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