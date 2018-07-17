"В Москву будут ходить только медведи": Омелян анонсирует ограничения
|16:25 16.08.2018
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|Украина
Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсирует новые ограничения в сообщении с Россией.
Об этом он сообщил в четверг, 16 августа, в Facebook, передает Украинская правда.
"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – написал министр.
В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.
Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.
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