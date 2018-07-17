Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсирует новые ограничения в сообщении с Россией.

Об этом он сообщил в четверг, 16 августа, в Facebook, передает Украинская правда.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – написал министр.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

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