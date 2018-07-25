Турция намерена обжаловать решение Вашингтона об увеличении пошлин на турецкую сталь и алюминий во Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан, выступая на полях 10-го Совещания послов и постоянных представителей Турции в международных организациях, которое проходит в Анкаре, сообщает Анадолу.

«Турция пригласила США на панель арбитров Всемирной торговой организации. Приглашение отправлено в 17:40 (по турецкому времени – ред.) и уже получено американской стороной. Таким образом, нами инициировано судебное разбирательство в рамках ВТО», - сказала Пекджан.

Глава ведомства напомнила, Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили, алкоголь и табак.

Ранее: США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения.