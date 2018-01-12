Вооруженные Силы Украины готовы к применению Javelin

15:23 16.08.2018 0 комментариев Урзуф

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные Силы готовы к применению Javelin.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передают Українськi Новини.

"Подразделение, у которого на вооружении Javelin, прошло обучение и готово их использовать", - сказал он.

Также Муженко отметил, что в настоящее время Вооруженные Силы готовятся действовать не только в формате Минских договоренностей, но и в условиях полномасштабной агрессии, в связи с чем Генштаб считает необходимым доукомплектование воинских частей с учетом соответствующих потребностей.

Как сообщалось, после "зеленого света" администрации президента США Дональда Трампа в марте Госдеп США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin на $47 млн.

В апреля 2018 года США уже поставили ракетные комплексы Javelin в Украину.

22 мая на полигоне в Черниговской области прошли первые испытания Javelinи украинских ракет Стугна. В качестве цели военные применили настоящие танки.

По теме: Армия Грузии опробовала американские Javelin.



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