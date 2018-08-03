Генеральный штаб намерен увеличить присутствие Военно-морских Сил в Азовском море.

Об этом сказал начальник Генштаба Виктор Муженко в интервью BBC News Украина, передают Українськi Новини.

"Присутствие украинских ВМС в акватории Азовского моря обязательно нужно увеличить. Мы планируем не только усиление присутствия в море, но и проведение мероприятий по обороне побережья Азовского моря", - сказал он.

Он подчеркнул, что в акватории будет увеличено присутствие формирований ВМС, однако других подробностей не сообщил.

Как сообщалось, Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.