В ходе боевой подготовки фрегат "Адмирал Григорович" впервые выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по надводной цели на морском полигоне в Черном море.

Об этом в четверг, 16 августа, сообщили в пресс-службе Черноморского флота России, передает Центральный Военно-Морской Портал.

По данным представителей ЧФ России, ракета успешно поразила цель, имитирующую корабль условного противника, которая находилась от фрегата на расстоянии около 40 миль (80 км).

Успешное попадание ракеты в мишень зафиксировали беспилотные летательные аппараты.



Морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, закрыли для судоходства, отметили в пресс-службе Черноморского флота.

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Фрегат "Адмирал Григорович" с декабря 2017 года по май 2018 года нес вахту в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, после чего вернулся в Севастополь.



"Адмирал Григорович" – головной фрегат проекта 11356. Относится к сторожевым кораблям дальней морской зоны, созданным Северным проектно-конструкторским бюро.

Заложен 18 декабря 2010 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", спущен на воду 14 марта 2014 года. Прибыл на Черноморский флот РФ в июне 2016 года.



Водоизмещение фрегатов проекта 11356 – 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.

В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК".

На взлетно-посадочной площадке на корме базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Генштаб Украины все действия российских военных в оккупированном Крыму, все так называемые «учения», с 2014 года называет незаконными.