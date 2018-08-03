Россия закрывала для судоходства морской полигон, "Адмирал Григорович" учился стрелять "Калибром" по надводной цели
|14:05 16.08.2018
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|Крым
В ходе боевой подготовки фрегат "Адмирал Григорович" впервые выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по надводной цели на морском полигоне в Черном море.
Об этом в четверг, 16 августа, сообщили в пресс-службе Черноморского флота России, передает Центральный Военно-Морской Портал.
По данным представителей ЧФ России, ракета успешно поразила цель, имитирующую корабль условного противника, которая находилась от фрегата на расстоянии около 40 миль (80 км).
Успешное попадание ракеты в мишень зафиксировали беспилотные летательные аппараты.
Морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, закрыли для судоходства, отметили в пресс-службе Черноморского флота.
Напомним: Звідки взялася "сенсація" о "перекриття Чорного моря від Дуная до Криму"
Фрегат "Адмирал Григорович" с декабря 2017 года по май 2018 года нес вахту в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, после чего вернулся в Севастополь.
"Адмирал Григорович" – головной фрегат проекта 11356. Относится к сторожевым кораблям дальней морской зоны, созданным Северным проектно-конструкторским бюро.
Заложен 18 декабря 2010 года на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", спущен на воду 14 марта 2014 года. Прибыл на Черноморский флот РФ в июне 2016 года.
Водоизмещение фрегатов проекта 11356 – 4000 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.
В состав вооружения входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК".
На взлетно-посадочной площадке на корме базируется палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.
Генштаб Украины все действия российских военных в оккупированном Крыму, все так называемые «учения», с 2014 года называет незаконными.
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