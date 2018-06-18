Молдова отреагировала на провокацию России: Как можно, угрожая соседу, надеяться, что он станет вашим другом?

13:39 16.08.2018 0 комментариев Молдова

Россия не может считаться миротворцем в Приднестровье и пошла на провокацию против Молдовы.

Об этом в своем Facebook заявил молдавский министр обороны Еуджен Стурза, передает Европейская правда.

"Кто-то думает, что использование угроз может сделать тебя другом. Как можно, залезая на забор и угрожая соседу, надеяться, что он станет вашим другом? Парадоксально, но это пытается сделать наш сосед Россия, проводя военные учения с форсированием Днестра", - написал он.

"Такого рода учения в Зоне безопасности, с бронированными грузовиками без номерных знаков – это провокационные действия, которые подрывают основы обоснования российской стороны как миротворческой миссии. Им крайне сложно объяснить, что учения зеленых человечков по переходу Днестра на бронетехнике не являются миротворческой миссией, и то, что они делают, не обеспечивает мира в регионе. Может, ОБСЕ поможет нам объяснить разницу?" - добавил Стурза.

Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских войск военных учений, в частности форсирования реки Днестр, в Зоне безопасности 14 и 15 августа. Миссия направила своих сотрудников в зону безопасности, но им помешали провести полный мониторинг учений.

13 августа на официальном сайте Западного военного округа России появилась информация о том, что Оперативная группа российских войск, дислоцированная в приднестровском регионе, подготовила боевую бронетехнику для возможных учений с переходом водных барьеров.

Утром 14 августа на левом берегу Днестра, в районе пляжа в селе Тырнаука Слободзейского района и у пешеходного моста через реку Днестр в Тирасполе, была размещена бронетехника и военные грузовые автомобили без номерных знаков и знаков различия. Согласно сообщениям, хорошо был слышен звук моторов бронетехники, а военную технику заметили, когда она вошла в воды реки Днестр.

Согласно подписанному в 1992 году в Москве Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

Позже была основана и Объединенная контрольная комиссия, в состав которой вошли представители Приднестровья, Молдовы, России, Украины и ОБСЕ, Объединенное военное командование, Объединенный штаб, Совместные миротворческие силы и аппарат военных наблюдателей. Проведение военных учений в зоне безопасности требует разрешения ОКК, чего в данном случае не было сделано, отмечают в ОБСЕ.

По данным СМИ, "президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в частных беседах жалуется, что Россия недовольна усилением реинтеграции региона с Молдовой.

Напомним: В Приднестровье российские военные провели несогласованные учения.



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